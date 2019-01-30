Шведская компания АВВ и индийская компания Kalpataru Power Transmission Ltd приступают к строительству объектов региональной высоковольтной линии электропередачи CASA-1000 на территории Таджикистана.
Специалисты Kalpataru, которая обязалась построить таджикский участок линии электропередачи переменного тока 500 кВ, в настоящее время занимаются определением точек для установки опор воздушной линии, сообщили «АП» в министерстве энергетики и водных ресурсов.
Подписанное в сентябре прошлого года соглашение между этой компанией и «Барки точик» предполагает прокладку линии на севере Таджикистана, а также линии от подстанции Регар до конвертерной подстанции, который будет возведена в Сангтуде, и далее до границы с Афганистаном.
В Минэнерго отметили, что индийская компания уже получила предоплату и приступила к предварительным работам.
Конвертерную подстанцию в Сангтуде, по словам источника, будет строить шведская компания АВВ.
«Стоимость строительства этого объекта составляет $160 млн. Компания получила предоплату, начались подготовительные работы», - подчеркнул он.
В министерстве отметили, что начались работы по реализации проекта также на территории Кыргызстана, Афганистана и Пакистана.
«В настоящее время не существует каких-либо трудностей для реализации проекта. Линия должна быть сдана в эксплуатацию в конце 2021 года», - добавили в Минпроме.
Проект CASA-1000 предполагает поставки электроэнергии из Таджикистана и Кыргызстана в Афганистан и Пакистан. Ожидается, что 70% электроэнергии, которая поступит по ней в Афганистан и Пакистан, будет из Таджикистана, 30% из Кыргызстана
Общая стоимость проекта составляет свыше $1 млрд. Средства для строительства инфраструктуры на территории Таджикистана, по последним данным «Барки точик», составят $351 млн.
Средства для реализации таджикской части проекта выделяют Всемирный банк, Европейский банк, Европейский банк реконструкции и развития, Исламский банк развития, правительство Великобритании.
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Кулли ахбор
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Гарми49
Никогда этот проект не будет реализован. Зря Таджикистан ввязался в эту стройку первым.