Правительство Таджикистана 24 января приняло Национальный план действий по выполнению рекомендаций Комитета ООН против пыток на 2019-2022 годы.

Национальный план состоит из нескольких пунктов: расследование случаев пыток, наказание за применение пыток, усиление деятельности Уполномоченного по правам человека в РТ, основные правовые гарантии, доступ к независимому адвокату, проверка мест лишения свободы, условия содержания под стражей, независимый механизм принятия и рассмотрения жалоб на пытки, предоставление компенсации и реабилитации и т.д, сообщает Коалиция гражданского общества против пыток.

Нацплан предусматривает около 80 мероприятий, направленных на совершенствование законодательства и правоприменительной практики по вопросу недопущения пыток. К реализации Национального плана привлечен широкий круг государственных органов, судов, правоохранительных органов, Институт Омбудсмена.

Например, по пункту «Принятие мер по привлечению к ответственности лиц, виновных за применение пыток и других видов жестоких» запланировано несколько мероприятий: проведение анализа законодательства и практики расследования случаев применения пыток и жестокого и бесчеловечного наказания; организация и проведение обучающих мероприятий по повышению квалификации судей, сотрудников органов прокуратуры, правоохранительных органов и других специалистов по вопросам свободы от пыток и других форм жестокого обращения; включение вопроса о строгом запрете пыток в выступлениях правительственных чиновников, в том числе в их выступлениях в СМИ.

По пункту «Меры наказания за применение пыток» власти Таджикистана планируют в течение предстоящих трех лет внести изменения в статью 143 прим.1 (Пытки) УК РТ и увеличить сроки лишения свободы за применение пыток, и исключить меры наказания, не связанные с лишением свободы; рассмотреть вопрос о неприменении актов амнистии, запретить прекращение уголовных дел в отношении лиц, совершивших пытки и жестокое обращение, либо освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим либо с истечением сроков давности.

В пункте о доступе к независимому адвокату планируется рассмотреть вопрос совершенствования законодательства Таджикистана в отношении беспрепятственного общения адвоката со своим подзащитным и т.д.

Более подробно с Нацпланом на русском и таджикском языках можно ознакомиться на www.notorturetj.org .

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