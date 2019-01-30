Нижняя палата парламента Таджикистана 30 января единогласно ратифицировала подписанное в сентябре прошлого года Гарантийное соглашение между правительством республики и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) по проекту «Развитие общественного транспорта города Бохтар».

В своем выступлении на сессии министр финансов Таджикистана Файзиддин Каххорзода отметил, что для реализации проекта ЕБРР выделит 10,8 миллионов долларов США, из которых 3,2 миллионов в качестве гранта, остальную сумму в виде долгосрочного кредита.

Кроме того, ЕБРР выделит в рамках реализации проекта в качестве технической помощи 1,6 миллионов долларов.

Предполагается, что в рамках проекта, который завершится в конце 2021 года, будут закуплены 40 современных автобусов, будут обновлены все остановки общественного транспорта в городе Бохтар (бывший Курган-тюбе), будет введена система продажи билетов пассажирам.

Кроме того, в рамках реализации проекта в административном центре Хатлонской области будет построен новый современный пассажирский терминал.

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