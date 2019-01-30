После многолетнего перерыва некоторые города и районы северного Таджикистана с началом зимних холодов начали получать узбекскую электроэнергию.
Город Канибадам, район Спитамен и некоторые приграничные с соседним государством населенные пункты Согдийской области на сегодняшний день ежесуточно получают по 3 миллиона киловатт часов узбекской электроэнергии, заявил сегодня выступая в нижней палате парламента страны министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Усмонали Усмонзода.
"В свою очередь, с приходом зимних холодов юг Узбекистана ежесуточно получает по 17 миллионов киловатт часов таджикской электроэнергии", - отметил он.
Министр заявил, что с апреля по октябрь текущего года Таджикистан планирует экспортировать на юг Узбекистана 2 миллиарда киловатт часов электроэнергии, что на 800 миллионов кВтч больше, чем в прошлом году.
После выступления министра таджикские депутаты единогласно ратифицировали подписанное в ноябре 2018 года соглашение между правительством Таджикистана и Азиатским банком развития по проекту «Переподключения энергетических сетей Таджикистана к Центральноазатской энергетической системе».
Для реализации данного проекта АБР выделил в качестве гранта 35 миллионов долларов США.
Данные деньги пойдут на синхронизацию энергетических сетей Таджикистана с энергосистемами Узбекистана и Кыргызстана и создание релейных систем защиты сетей.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Хадамоти зиддиинҳисорӣ: Ҳоло сим-кортҳо гарон намешаванд
Тоҷикистон аз нигоҳи Галим Фасхутдинов. Суратҳои ҷолибтарини рӯзноманигор
Прокурори Хатлон: Судяи суди Ҷалолиддини Балхӣ барои содир кардани ҷиноят аз вазифа озод гардид
Вазорати нақлиёт дастӣ тозакунии роҳи Хоруғро бардурӯғ унвон кард
Сокинони Тоҷикистон аз ҳисоби худ 605 км роҳро таъмир кардаанд
Карам, техника, билетҳо: соли гузашта чиҳо аз ҳама бештар қимат шуданд?
Боз чанде аз роҳҳои Тоҷикистонро пулакӣ карданианд
Дар Тоҷикистон ҳар нафар метавонад ба ҷустуҷӯ ва коркарди тилло машғул шавад
Зинаи 152-юми Тоҷикистон дар Индекси дарки коррупсия
Соҳибкорони тоҷик дар Сурхондарё дармонгоҳу меҳмонхонаҳо сохтанианд
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста
Амон3
Электроэнергии в стране конкретно не хватает, в г. Кулябе весь декабрь и январь постоянно отключают свет. Вчера 29.01.2018 вечером в многоэтажных домах напротив "Гулчахона" два часа не было электричества, а значит тепла и воды и так каждый день. Может и на юг перебросить соседнюю электроэнергию?