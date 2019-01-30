Боец MMA Хабиб Нурмагомедов отстранен от боев на девять месяцев из-за драки после поединка с ирландцем Конором Макгрегором за титул чемпиона UFC в октябре 2018 года. Такое решение приняла Атлетическая комиссия штата Невада.

Макгрегор также получил дисквалификацию - на 6 месяцев. Российского спортсмена также оштрафовали на сумму в $500 000, а Макрегора оштрафовали на $50 000. Такое решение приняла Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC), пишет Sports.ru. Срок дисквалификации россиянина отсчитывается с 6 октября.

Отстранение Хабиба могут сократить до 6 месяцев, если он поучаствует в социальной рекламе против буллинга - травли в учебных заведениях.

Брата Хабиба Абубакара и спарринг-партнера Зубайру Тухугова отстранили на год и оштрафовали на 25 тысяч долларов.

6 октября 2018 года Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора в бою за титул чемпиона UFC в легком весе в Лас-Вегасе. Нурмагомедов ожержал победу над Макгрегором в четвертом раунде.

После окончания поединка в клетке и за ее пределами началась массовая драка.

Нурмагомедов вышел за пределы октагона и начал потасовку с тренером ирландского бойца по американскому джиу-джитсу Дилона Дениса.

UFC не стала вручать Нурмагомедову чемпионский пояс сразу после боя. В организации заявили, что спортсмен нарушил правила, покинув октагон до официального объявления результатов.

Полиция задержала троих членов команды Нурмагомедова, но отпустила без предъявления обвинений.

По словам Нурмагомедова, причиной драки стало то, что Макрегор после проигранного им боя в нецензурных словах оскорбил мусульман. Ирландец эти обвинения отрицал.

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