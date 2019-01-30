Таджикская бизнес делегация в ближайшее время посетит Сурхандарьинскую область Узбекистана. Об этом было заявлено на встрече посла Узбекистана в Таджикистане Эргаша Шаисматова с директором Центра поддержки и развития предпринимателей города Душанбе Хуршедом Саидовым, сообщает диппредставительство Ташкента в Душанбе.

На встрече были обсуждены практические вопросы реализации крупных инвестиционных проектов на территории Сурхандарьинской области Узбекистана с участием таджикских предпринимателей, отмечается в сообщении.

Хуршед Саидов сообщил о планах предпринимателей из Таджикистана принять непосредственное участие в инвестиционных проектах в Узбекистане, таких, как строительство клиник и гостиниц, в сельском хозяйстве и др.

«Достигнута договоренность, что в самое ближайшее время представительная делегация Таджикистан посетит Узбекистан для проведения конкретных переговоров в хокимияте Сурхандарьинской области», - сообщили «АП» в узбекском посольстве.

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