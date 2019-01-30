Мэр Душанбе Рустам Эмомали подписал решение об образовании агитационной группы по пропаганде среди населения этики жителя города.
Группу, в которую вошли представители всех управлений и отделов столичной администрации и депутаты местных маджлисов, возглавила вице-мэр Душанбе Мавсума Муини, сообщил «АП» источник в администрации города Душанбе.
Перед группой поставлена задача, кроме пропаганды этики, агитировать за национальные ценности и уважение к национальной одежде и культуре, а также вести борьбу с угрозами терроризма, экстремизма, потребления наркотиков и др.
Группа также обязана пропагандировать среди населения Душанбе гостеприимное поведение в отношении туристов.
Группа будет работать во всех микрорайонах города с начала февраля и до конца текущего года.
В начале февраля прошлого года мэр также образовал аналогичную группу, которая завершила свою работу в конце декабря 2018 года.
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Кулли ахбор
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Патриот46
АП Вам есть предложение, информируйте заранее где и когда будет эта "группа" агитировать. Спасибо!
Патриот49
Нечего образовывать агитационную группу по пропаганде среди населения этики жителя города, когда сами ломаете Детский эстетический центр, где дети учатся, воспитываются и совершенствуются в культурном смысле. УСЛОВИЯ СОЗДАЙТЕ, ЧТОБЫ ДЕТЕЙ ВОСПИТЫВАТЬ, а не всякие НЕНУЖНЫЕ "группы"!!! АП пропустите коммент!