Мэр Душанбе Рустам Эмомали подписал решение об образовании агитационной группы по пропаганде среди населения этики жителя города.

Группу, в которую вошли представители всех управлений и отделов столичной администрации и депутаты местных маджлисов, возглавила вице-мэр Душанбе Мавсума Муини, сообщил «АП» источник в администрации города Душанбе.

Перед группой поставлена задача, кроме пропаганды этики, агитировать за национальные ценности и уважение к национальной одежде и культуре, а также вести борьбу с угрозами терроризма, экстремизма, потребления наркотиков и др.

Группа также обязана пропагандировать среди населения Душанбе гостеприимное поведение в отношении туристов.

Группа будет работать во всех микрорайонах города с начала февраля и до конца текущего года.

В начале февраля прошлого года мэр также образовал аналогичную группу, которая завершила свою работу в конце декабря 2018 года.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.