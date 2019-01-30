В рамках подготовки к отборочному турниру чемпионата Азии-2020 олимпийская сборная Таджикистана по футболу на учебно-тренировочном сборе в Турции проведет контрольный матч с командой Камеруна. Эта встреча состоится 11 февраля в Анталии, об этом сообщает Федерация футбола Таджикистана.
Турецкий сбор олимпийской сборной Таджикистана пройдет с 1 по 15 февраля. Помимо контрольного матча с олимпийской сборной Камеруна подопечные Усмона Тошева на учебно-тренировочном сборе в Турции проведут еще два спарринга.
Другие соперники таджикских футболистов на турецком сборе будут объявлены позже.
Сбор в Анталии является этапом подготовки олимпийской сборной Таджикистана к отборочному турниру чемпионата Азии-2020, который пройдет с 22 по 26 марта в Ташкенте. В отборочном цикле азиатского первенства наша сборная сыграет в группе «F», где ее соперниками будут команды Индии (22 марта), Пакистана (24 марта) и Узбекистана (26 марта).
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