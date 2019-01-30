В Индексе восприятия коррупции, который каждый год составляет международная правозащитная организация Transparency International, Таджикистан оказался на 152 месте. В 2017 году Таджикистан занимал 161 место, а в 2016 – 151.

Transparency International опубликовало очередной Индекс восприятия коррупции за 2018 год, в котором страны мира ранжируются по шкале от 0 до 100 баллов.

«Ноль» обозначает самый высокий уровень восприятия коррупции и, соответственно, максимальный уровень коррупции среди чиновников публичного сектора, а «100» - самый низкий, что означает, согласно методике организации, отсутствие коррупции.

Таджикистан набрал 25 баллов из ста, заняв 152 место.

Россия в рейтинге заняла 138 место. Из соседних стран Казахстан на 124 месте, Кыргызстан – 132, Узбекистан -158 и Туркменистан – 161.

Из стран бывшего СССР в топ двадцатку попала Эстония, где власти активно развивают «электронное правительство». Transparency отметила значительное улучшение рейтинга этой страны.

В США, по оценке экспертов Transparency, ситуация с коррупцией в 2018 году ухудшилась: количество баллов упало до 71, а сама страна впервые с 2011 года выпала из топ-20 рейтинга.

Последние места достались Южному Судану, Сирии и Сомали.

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