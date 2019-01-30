Трагедия произошла 29 января, ближе к вечеру на автотрассе Душанбе-Хорог, между кишлаками Джарф и Вишхарв района Дарваз ГБАО.

Водитель автомашины марки «Опель-Зефира», житель кишлака Курговад Дарваза, не справился с управлением автомобиля, который опрокинулся в реку Пяндж, сообщила пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Таджикистана Умеда Юсуфи.

Все пассажиры автомашины - мужчина, трое женщин и пятеро детей - все жители Дарваза погибли.

Водитель выжил. Тела всех погибших извлечены из реки и переданы родным. Имена погибших пока не разглашаются.

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