Рукодельница Гулсун Ахмедова из города Канибадам связала самое большое зимнее платье: его длина - 5 метров, а весит оно больше 10 кг.
«Я связала платье за три месяца. Помогали мне в этом мои ученицы. Было не без проблем, конечно. Девочки периодически допускали ошибки, из-за чего приходилось частенько развязывать узлы», - смеется женщина.
На создание платья, по ее словам, ушло 600 сомони.
Зачем рукодельница так долго и упорно вязала самое большое платье узнайте в нашем сюжете.
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