В городе Исфара Согдийской области в 2018 году была прекращена деятельность 56 мечетей, которые работали незаконно, без разращения, а некоторые попросту не соответствовали санитарным нормам, заявил сегодня журналистам на пресс-конференции председатель города Сиджоуддин Саломзода.

Он отметил, что закрытые мечети были преобразованы в социально-культурные объекты – детские сады, медпункты, чайхоны и др.

«Всего в настоящее время на территории Исфары и в ее джамоатах действуют 112 мечетей, в том числе одна центральная соборная мечеть, 11 пятничных и 100 пятикратных», - отметил мэр Исфары.

Он также сообщил журналистам, что сейчас на территории города количество мечетей превышает количество учебных учреждений.

«Сегодня на территории города действуют 85 общеобразовательных школ, где обучением охвачены 48 тысяч учащихся, здания трёх школ в городе находятся в аварийном состоянии. Также в городе действуют 30 дошкольных учреждений, и, к сожалению, нет ни одного частного детсада. Мы принимаем все меры по строительству новых школ и детсадов», - отметил градоначальник.

На 1 января 2019 года населения города Исфары и его 12 джамоатов составило 268 тысяч человек.

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