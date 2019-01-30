Суд Хатлонской области приговорил бывшего сотрудника ОМВД Вахшского района, признанного виновным в убийстве жены, к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.
Как сообщил "АП" выступавший на процессе в качестве гособвинителя сотрудник прокуратуры Хатлонской области Мирзо Курбонзода, суд признал виновным Набиджона Холикзода в совершении преступлений, предусмотренных статьями 104 (убийство, совершенное с особой жестокостью) и 120 (Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью) УК РТ.
"Мы просили суд приговорить Холикзода к 21 году лишения свободы, но суд приговорил его к 19 годам. Мы считаем приговор суда законным и не будем его обжаловать", - добавил прокурор.
Однако адвокат осужденного - Алишер Хайдаров считает приговор суда необъективным. "Вина нашего подзащитного судом доказана не была, наш подзащитный также не считает себя виновным. Мы будем обжаловать приговор суда в установленном законом порядке", - добавил адвокат.
Напомним, 8 сентября 2018 в собственном доме из огнестрельного оружия была убита жительница джамоата Рудаки Вахшского района Турсунджон Аминджонова.
Прокуратура Вахшского района по подозрению в совершении этого преступления задержала супруга покойной Набиджона Холикзода, старшего инспектора группы надзора, аналитики и регистрации дел ОМВД Вахшского района.
По словам прокурора Вахшского района Салохиддина Исмоилзода, который проводил расследование, Набиджон Холикзода совершил это убийство в результате семейной ссоры.
"Он стрелял в жену из своего табельного оружия, которое получил в тот день для служебного поручения. Убийство было совершено при несовершеннолетнем сыне", - сказал он.
Тогда же сообщалось, что у Холикзода есть вторая жена, которой, как удалось выяснить следствию, он также угрожал оружием и ножом, в результате чего ему также было предъявлено обвинение по статье 120 УК РТ.
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