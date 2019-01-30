На Рогунской ГЭС в 2018 году специалисты Комитета по архитектуре и строительству провели 401 проверку, выявив при этом 369 недостатков.
Наряду с контролем строительства объектов на территории городов и районов республики, Комитет по архитектуре и строительству при правительстве РТ ведет контроль и над строительством таких важных сооружений, как Рогунская ГЭС.
В 2018 году рабочая комиссия Комитета по архитектуре и строительству по оперативному решению технических вопросов Рогунской ГЭС провели ряд проверок на этом объекте.
«Специалисты государственной Службы архитектуры и строительства совместно с представителями Управления технического контроля ООО «Рогунская ГЭС» в 2018 году провели 401 проверку, выявив при этом 369 недостатков», - сообщили в Комитете.
Для исправления выявленных недостатков и ошибок было дано 131 указание.
Также в прошлом году специальная Комиссия Комитета провела экспертизу 272 эскизных и рабочих проектов административных и общественных объектов.
«177 из рассмотренных работ, с учетом внесенных поправок, были одобрены и направлены на рассмотрение Управления экспертизы, 95 проектов отправлены на доработку», - сообщили «АП» в Комитете.
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