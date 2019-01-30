28 января в спорт-баре «Истиклол» прошла очередная ежегодная церемония награждения «Лучший спортсмен 2018 года» по версии компании «Формула 55».
На церемонии награждения присутствовали известные всему Таджикистану и за его пределами, такие спортсмены как: Дилшод Назаров, Хушкадам Хусравов, Зухро Холова, Саиджалол Саидов, Шахриёр Даминов.
С вступительной речью руководство компании «Формула 55» поздравило всех спортсменов и пожелало дальнейших успехов и побед.
По итогам народного голосования, которое проходило на сайте «Формула 55», 3 место заняла Зухро Холова, 2 место получил Саиджалол Саидов. Лидером голосования стал Хушкадам Хусравов.
Победителям были вручены стелы, денежные призы, подарочные купоны и грамоты. Другим номинантам церемонии были вручены памятные призы.
В конце мероприятия спортсменам задавали вопросы, где они поделились с гостями своими будущими планами.
Отметим, что компания "Формула 55" проводит различные спортивные мероприятия, соревнования и на постоянной основе поддерживает спортсменов нашей Республики.
«Формула 55» - Мы делаем спорт интереснее!
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