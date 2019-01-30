Двадцать два процента деревьев, высаженных в 2018 году в рамках благоустройства и озеленения в Таджикистане, высохли, сообщил сегодня журналистам Хамрокул Ахроров, и.о. начальника управления охраны растений и животных Комитета охраны окружающей среды при правительстве РТ.
Между тем, председатель комитета Давлатшо Гулмахмадзода, который совсем недавно был назначен на этот пост, выразил сомнение в статистике своего подчиненного.
"Намного больше, я уверен. Дело в том, что из-за аналогичной жары в летнее время 2018 года в Хатлонской области не прижились не только новые саженцы, но и высохли даже взрослые плодовые деревья", - сказал он.
По словам главы природоохранного комитета, это связано с негативным влиянием изменения климата в Центральной Азии, в том числе, и в Таджикистане.
"Относительно жаркая погода летом в Хатлонской области продержалась чуть ли не месяц, в итоге был нанесен большой ущерб экологии и сельскому хозяйству. Однако точной статистики урона пока у нас нет", - отметил Гулмахмадзода.
На этой пресс-конференции не были приведены цифры, сколько всего в прошлом году было высажено новых деревьев в стране, однако по итогам первой половины прошлого года в том же комитете сообщали о посадке 2 млн деревьев по республике.
В настоящее время ответственность за посаженные деревья в ходе многочисленных субботников, акций по благоустройству и озеленению, несут органы местных властей в регионах страны.
Из-за нехватки воды и должного ухода половина из них высыхает, а в отчетах чиновники любят приводить цифры об итогах деятельности по посадке деревьев, кустарников и цветов.
Комитет утверждает, что в августе-сентябре прошлого года проверил состояние саженцев, посаженных весной, и 78% из них благополучно росло и развивалось.
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Кулли ахбор
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zorro6
Вы бы видели сколько деревьев сажают на трассах...и все высыхают, так как нет воды. Чиновники виноваты в этом, но никто не несет ответственность.
лесник zorro3
вы еще не знаете что каждое дерево у трассы они оформляют по цене целого леса и все списывают на изменение климата. вот откуда мерседесы и замки