Холодная погода в горах позволяет запасаться достаточным количеством снега.
«Поэтому страны, расположенные в низовьях бассейна Аму-Дарьи, могут не переживать о запасе воды в летний период, - отметил 29 января на пресс-конференции председатель Комитета охраны окружающей среды при правительстве РТ Давлатшо Гулмахмадзода. - Воды хватит на всех».
Прошлой ночью в районе озера Булункуль температура опустилась до 56 градусов ниже нуля, синоптики предсказывает минус 60 в ночь на 2 февраля.
По информации начальника Гидрометеорологической службы Госучреждения по гидрометеорологии Таджикистана Джамили Байдуллаевой, в среднем температура в республике снизится на 1 градус ниже климатических норм.
По ее словам, особенно холодной будет погода в ГБАО - аномальные холода уже наступили в районе озера Булункуль, где отмечена температура в ночное время до минус 56 градусов.
«По нашим прогнозам, вследствие волн, которые движутся с юго-запада, с атлантического региона через Черное и Каспийское моря, ожидаются осадки в горных местностях республики, - отметила Байдуллоева. - В феврале в долинах температура будет держаться ближе к климатическим нормам, а в горных регионах опустится, в среднем, ниже на 1 градус».
Булункуль - озеро тектонического происхождения, расположенное в Мургабском районе ГБАО Таджикистана на высоте 3737,4 метра над уровнем моря. Обычно в районе озера температура воздуха достигает -18-20° летом и −25-30° зимой.
По ее словам, несмотря на относительно теплую для зимних месяцев погоду, в Таджикистане будет много дождей и снега, чем в прошлом году.
«В высокогорьях Памира ожидается сильное похолодание, прошлой ночью в Булункуле температура опустилась до 56, в Мургабе отмечена температура до 34, в Хороге - 24, в Рушане и Вандже - 11, в Ишкашиме - 28 градусов ниже нуля. Примерно такая погода будет держаться в начале февраля», - сказала Байдуллаева.
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