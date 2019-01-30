Министерство здравоохранения России предложило внести поправки в постановление правительства, которое устанавливает квоты на производство, хранение и ввоз наркотических и психотропных веществ, сообщает Медуза.
Ведомство просит разрешить ввозить в Россию каждый год по 50 граммов гашишного масла, 300 граммов гашиша, 1,1 килограмма марихуаны, а также увеличить тетрагидроканнабинола (все его изомеры) с 10 до 300 граммов. Объемы определили во ФГУП «Московский эндокринный завод», где предлагается проводить исследования.
Согласно пояснительной записке к проекту, инициатива связана с научными исследованиями и испытаниями лекарств на основе этих веществ и наркотических средств. В частности, в России собираются изучать потенциал зависимости от препаратов с каннабиноидами, а также определить их действующие вещества.
Сейчас гашиш, его масло и марихуана входят в список запрещенных к обороту наркотических средств и психотропных веществ, однако их можно использовать для оперативно-розыскной, научной, учебной или экспертной деятельностей. В медицинских целях — запрещено.
При этом 16 стран мира уже используют лекарства, содержащие каннабиноиды, а вопрос использования каннабиса в медицинских целях активно обсуждается во Всемирной организации здравоохранения, Комиссии ООН по наркотическим средствам, Международном комитете по контролю над наркотиками, говорится в документе.
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