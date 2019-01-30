Шухрату Улфатову, пострадавшему при взрыве дома в Магнитогорске, рассказали о смерти его семьи в результате обрушения подъезда, сообщили «АП» его родственники.
О том, что его семьи больше нет, ему сообщили прибывшие в Россию его родители. Он не выдержал и потерял сознание, сообщили родственники семьи Улфатовых.
«Когда ему сказали о том, что его жены и детей больше нет, и они погибли под завалами, он потерял сознание. Вызвали скорую помощь, врачи сейчас оказывают ему медицинскую помощь», - сообщили родственники.
Именно из-за ухудшения состояния здоровья Шухрата его семья боялась сказать ему правду о судьбе его семьи все это время.
Шухрата Улфатова, пострадавшего при взрыве дома в Магнитогорске, вечером 28 января выписали из больницы. Сейчас он находится с родителями и родственниками в Челябинске.
В результате взрыва бытового газа в подъезде дома в Магнитогорске Шухрат Улфатов получил травмы и был госпитализирован, а его семья - жена Раджабмо и трое детей погибли.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Дар Душанбе маҷмааи намоишгоҳии 22-ошёна сохта мешавад
Раиси Хатлон: “Бо нишастан дар утоқи корӣ мушкили кадрҳо ҳал намешавад”
Нигаронии Прокуратураи генералӣ аз афзоиши ҷинояткорӣ миёни ноболиғон
“Барқи тоҷик”. Идомаи таҷдиди сохтор ва қариб ба 2,5 млрд. доллар расидани қарзҳо
Прокурори генералӣ: Дар Хоруғ тинҷиву оромӣ ҳукмфармост
Кумаки ҳарбии ИМА ба Тоҷикистон ба маблағи 3,8 млн. доллар
Нерӯгоҳҳои барқи обии муштараки Тоҷикистону Ӯзбекистон дар дарёи Зарафшон
Боздошти 13 ронандаи маст, аз ҷумла ду таксирон дар Душанбе
Зинаи дуюми тоҷикистониён аз рӯи шумори боздиди сайёҳон аз Ӯзбекистон
Интиқоли газ аз Ӯзбекистон 4 баробар меафзояд
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста
Tjk9
Да, психолога нужно срочно. Наш народ не понимает важность психического здоровья...
Как жаль этого человека, такие прекрасные дети... сил и терпения...
Гость10
Азия ну хватит каждые 2 дня об этом случае писать и депрессировать народ. Да, это огромное горе и трагедия. Да, он таджик. Ну че теперь каждую минуту расписывать, он в коме, он проснулся, он потерял сознание. Если вы реально думаете, что этим ему помогаете вы или наивны, или глупы.
Конго Гость4
Не нравится не читай !!
ShaITan10
da ostavte ego v pokoe
Конго ShaITan4
ShaITan везде шайтан
aliakbar10
Нет почему вы так. Нужно было нанять опытного Психолога. Психолог знает своего работу и знает как донести до это парня. Потерять жену и детей это не шутка . Из за такое он может больше не разговаривать или станет психическим больним. Нужно было нанять опытного психолога эээххх вы родители и родственники не ужели тяжело было нанять !!!
Предприниматель10
Ни кому такого не пожелаю. Очень жаль что все так случилось. Пусть Аллах поможет ему справиться.