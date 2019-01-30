Шухрату Улфатову, пострадавшему при взрыве дома в Магнитогорске, рассказали о смерти его семьи в результате обрушения подъезда, сообщили «АП» его родственники.

О том, что его семьи больше нет, ему сообщили прибывшие в Россию его родители. Он не выдержал и потерял сознание, сообщили родственники семьи Улфатовых.

«Когда ему сказали о том, что его жены и детей больше нет, и они погибли под завалами, он потерял сознание. Вызвали скорую помощь, врачи сейчас оказывают ему медицинскую помощь», - сообщили родственники.

Именно из-за ухудшения состояния здоровья Шухрата его семья боялась сказать ему правду о судьбе его семьи все это время.

Шухрата Улфатова, пострадавшего при взрыве дома в Магнитогорске, вечером 28 января выписали из больницы. Сейчас он находится с родителями и родственниками в Челябинске.

В результате взрыва бытового газа в подъезде дома в Магнитогорске Шухрат Улфатов получил травмы и был госпитализирован, а его семья - жена Раджабмо и трое детей погибли.

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