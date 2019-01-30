На 80-м году в ночь на 27 января ушел из жизни Заслуженный тренер Таджикистана Иштван Йожефович Секеч.
Он довольно заметная фигура в мире футбола. Иштван Секеч единственный наставник, который удостоился звания Заслуженного тренера Таджикистана, России и Узбекистана.
В 2003 году под руководством Секеча турсунзадевский «Регар-ТадАЗ» стал чемпионом Таджикистана, а в 2004 году он был тренером-консультантом национальной сборной Таджикистана. В 2006 году Иштван Йожефович возглавил душанбинский ЦСКА «Памир».
«Быстрый, физически сильный, нацеленный на ворота форвард-таран, умел повести за собой партнёров», - говорится в энциклопедии о футболе об Иштване Секече.
Перейдя на тренерскую работу, Иштван Секеч 5 лет ( 1973-1978 гг.) был главным тренером душанбинского «Памира», потом львовских «Карпат». После трагедии, случившейся с «Пахтакором» в 1979 году, Секеча пригласили для оказания помощи в формировании нового состава.
Из энциклопедии: «Один из ведущих тренеров советского футбола 70-х, 80-х. требовательный и жёсткий по характеру, Секеч умеет сплотить игроков, вдохновить их на высокие цели, привлечь в команду способную молодёжь».
О годах работы в Таджикистане в 70-е годы Иштван Секеч в свое время рассказал корреспонденту «Азия -Плюс» следующее:
«В Душанбе мне работалось легко, потому что я чувствовал доверие. В первых четырех матчах мы дважды проиграли и дважды сыграли вничью, но ни одного кривого слова от руководства я не услышал. Мы приехали домой, находясь в турнирной таблице на последнем месте. Но тогдашний председатель Совета министров Таджикской Республики Набиев вызвал к себе всю команду и сказал, чтобы мы работали спокойно и не волновались за результаты. Он разбирался в футболе и видел нашу плодотворную работу во время предсезонной подготовки. Результат не заставил себя ждать».
В 1979 году «Памир» выиграл бронзовые награды в чемпионате Первой лиги СССР.
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