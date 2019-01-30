Виновник ДТП в центре Худжанда, в результате которого пострадал 23-летний житель города, не имеет родственных связей с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзода, сообщает пресс-служба МВД.

На сайте ведомства сообщается, что по данному ДТП задержан 22-летний Валиджон Рахмонов, житель города Худжанда.

«В его отношение возбуждено уголовное дело. При проведении расследования выяснилось, что Валиджон Рахмонов не имеет никаких родственных отношений с премьер-министром РТ – Кохиром Расулзода», - сообщает пресс-служба МВД.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что 25 января в центре Худжанда якобы внук премьер-министра на машине марки Mersedes GL сбил 23-летнего Бахтовара Салимова.

Со ссылкой на друзей Бахтовара Салимова СМИ сообщили, что он сейчас находится в коме, врачи оценивают его состояние как очень тяжелое, а близкие премьер-министра взяли на себя все расходы по его лечению.

Между тем, как удалось выяснить "АП", у Кохира Расулзода нет внука такого возраста.

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