Юношеская сборная Таджикистана (U-17) по футболу в заключительном матче на международном турнире «Кубок развития-2019» в Минске уступила команде Исландии (1:2).
Единственный гол в составе таджикской сборной забил вышедший во втором тайме на замену Рустам Соиров. Таким образом, подопечные Зайниддина Рахимова заняли шестое место на турнире в Минске, сообщает официальный сайт ФФТ.
Всего на «Кубке развития-2019» юношеская сборная Таджикистана провела пять игр. На групповом этапе таджикские футболисты обыграли своих сверстников из Финляндии (2:0), сыграли вничью с Бельгией (1:1) и уступили Беларуси (0:5). В матче плей-офф наша сборная в серии пенальти взяла верх над Болгарией – 4:3 (основное время – 1:1).
Для юношеской сборной Таджикистана (U-17) участие в «Кубке развития-2019» стал одним из этапов подготовки к чемпионату мира-2019, который пройдет с 5 по 27 октября в Перу.
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