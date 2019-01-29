Граждане Таджикистана заняли второе место по числу туристов, посетивших Узбекистан в прошлом году, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные Госкомтуризма.

Всего в 2018 году Узбекистан посетило почти 1,1 млн. граждан Таджикистана.

На первом месте граждане Казахстана – в прошлом году Узбекистан посетили почти 2,3 млн. граждан этой страны.

Третье место у Кыргызстана с 1 055 688 туристами. При этом всего из стран СНГ в Узбекистан в прошлом году приехало более 5 млн. человек.

Из стран дальнего зарубежья первое место заняла Турция с более 41 тыс. туристов, второе и третье место – Китай (32 444) и Южная Корея (27 269).

По данным Госкомтуризма Узбекистана, в среднем один турист из Туркменистана оставляет в этой стране $104, Таджикистана – порядка $60. Турист из дальнего зарубежья тратит примерно $710.

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