АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 29 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
Традиционные итоговые пресс-конференции: сегодня с прессой встретятся Генеральная прокуратура, Комитет по архитектуре и строительству и Комитет по охране окружающей среды
ДЕНЬ В ИСТОРИИ –29 ЯНВАРЯ
1932 - ЦИК и Совнарком Таджикской ССР приняли постановление об образовании Комитета по радиовещанию.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 29 ЯНВАРЯ
1933 – Родился известный таджикский врач-уролог профессор Аслиддин Осими.
1955 – Родилась известная таджикская спортсменка, чемпионка мира по стрельбе из лука Зебуниссо Рустамова.
1962 – Родился журналист Аваз Юлдашев
1978 – Родился журналист Хайрулло Мирсаидов
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 29 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Облачно, без осадков, во второй половине дня местами осадки (дождь, снег). Ветер восточный с переходом на западный 3-8, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 тепла, днем 5-10 тепла, в горах ночью 6-11 мороза, днем -3+2.
По Хатлонской области – Облачно, без осадков, лишь к концу дня в долинах местами дождь, в предгорных районах осадки (дождь, снег). Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 тепла, днем 10-15 тепла, в предгорьях ночью -2+3, днем 6-11 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно, ночью без осадков, днем местами снег. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 10-15, местами до 24 мороза, днем 2-7 мороза, по ВГБАО ночью 30-35 мороза (в районе Булункуля 46-48 мороза), днем 11-16 мороза.
По районам республиканского подчинения - Облачно, без осадков, во второй половине дня в долинах дождь, в отдельных горных районах снег. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 7-12 тепла, в горах ночью 4-9, местами до 13-15 мороза, днем -4+1.
По городу Душанбе - Облачно, без осадков лишь к концу дня дождь. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: ночью 1-3 тепла, днем 10-12 тепла.
По городу Худжанд – Облачно, без существенных осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8, временами усиление до 13-18 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 7-9 тепла.
По городу Бохтар – Облачно, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 0-5 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 13-15 тепла.
По городу Хорог – Облачно, ночью без осадков, днем снег. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: ночью 15-17 мороза, днем 4-6 мороза.
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