Служба связи Таджикистана объяснила причину плохой сотовой связи в Душанбе и по республике.
По словам заместителя председателя Службы связи Таджикистана Илхомджона Атоева, «чтобы иметь уверенную сотовую связь, необходимо установить больше сотовых станций».
«Дело в том, что население нашего города негативно относятся к базовым станциям. Например, вокруг новостроек вообще запрещают ставить базовые станции. Это все становится причиной неуверенной связи», - сказал Атоев журналистам во время пресс-конференции 28 января.
По его словам, если «вред от мобильной связи и телефона был бы так велик, как его описывают, то технология электрической связи не развивалась бы с такой скоростью».
«Базовые станции устанавливаются согласно мировым стандартам, по рекомендациям Международного союза электросвязи. Если от них был бы реальный вред, то мы носим мобильные телефоны постоянно с собой, представьте, что могло бы быть с нашим здоровьем. Другое дело чрезмерное использование не только мобильного телефона, но и потребления еды, например, тоже вредит здоровью», - отметил Атоев.
По данным Службы связи, по республике установлены 22 тыс. базовых станций. Между тем, несколько лет назад базовых станций по республике было 26 тыс.
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