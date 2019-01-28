Таджикскими цементными заводами в 2018 году произведено 3,8 млн. тонн цемента, сообщает министерство промышленности и новых технологий.

По сравнению с 2017 годом это на 700 тысяч тонн больше.

Цемент в 2018 году в основном производился совместными таджикско-китайскими предприятиями «Чунгтсай Мохир цемент» (30,5% от общего объема), «Хуаксин Гаюр цемент» (28%), «Хуаксин Гаюр Согд цемент» (25,8%), а также душанбинским заводом «Таджикский цемент» (6,4%).

Между тем, 1,4 млн. тонн цемента в прошлом году было экспортировано из Таджикистана в соседние страны. В частности, 810 тысяч тонн было поставлено в Узбекистан, 528 тысяч тонн – в Афганистан и 87 тысяч тонн в Кыргызстан.

Около 96% от общего объема экспорта цемента приходится на долю трех таджикско-китайских предприятий: «Чунгтсай Мохир цемент», «Хуаксин Гаюр цемент» и «Хуаксин Гаюр Согд цемент».

В 2017 году республика экспортировала чуть более 1 млн. тонн данного стройматериала.

Таджикистан приступил к поставкам цемента в соседние страны в 2015 году: тогда было экспортировано всего около 500 тонн.

Республика за последние годы существенно нарастила объемы выпуска цемента посредством возведения новых совместных таджикско-китайских мощностей. За последние восемь лет китайские инвесторы помогли Таджикистану увеличить объемы производства цемента почти в десять раз.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.