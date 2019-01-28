Соответствующие договоренности достигнуты, соответствующее оборудование закуплено, сообщил сегодня, 28 января, на пресс-конференции заместитель председателя Службы связи Таджикистана Илхомджон Атоев.

«В минувшем году мы увеличили пропускной канал с 10 до 20 Гигабитов. Уже с марта пропускной канал увеличится до 50 Гигабит. Также, с марта намечается снижение стоимости интернета», - отметил Атоев.

По словам Атоева, ценообразование на интернет зависит от стоимости на его транзит.

«В Узбекистане, например стоимость интернета, такая же, как у нас. Наш интернет импортируется с России – и пока доходит до нас - Казахстан и Кыргызстан накладывают свою цену. От того и высокая стоимость интернета», - добавил Атоев.

Однако он не уточнил, по какой цене Служба связи покупает интернет, и по какой продает мобильным компаниям и интернет-провайдерам, ссылаясь на коммерческую тайну.

По данным ирландского интернет сервиса Speedtest.net, по скорости интернета Таджикистан занимает последнее, 123 место. В начале минувшего года скорость мобильного интернета составляла 5,72 Мбит/с, в ноябре она упала до 4,8 Мбит/с.

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