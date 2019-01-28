В Таджикистане установлен очередной рекорд по выпуску золота: в прошлом году в стране произведено более 6,4 тонн этого металла.

Объем производства золота в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличился на 16,9%, сообщает министерство промышленности и новых технологий.

В министерстве воздерживаются от оглашения объема произведенного в прошлом году металла номер 1.

Однако, исходя из того, что в 2017 году было произведено 5,5 тонн золота, можно предположить, что в минувшем году с учетом роста на 16,9% выпущено более 6,4 тонн металла.

«В целях наращивания запасов драгоценных металлов страны 100% золота продается внутри республики», - говорится в сообщении Минпрома.

Ранее в министерстве отмечали, что все производимое золото приобретается Национальным банком Таджикистана.

В начале прошлого года в Минпроме сообщали, что за последние четыре года среднегодовой темп роста выпуска золота составил более 20 процентов. «То есть, мы увеличили объем производства этого благородного металла за этот период от 2 до 5,5 тонн», - подчеркнули в ведомстве.

В министерстве считают, что в республике существуют благоприятные инвестиционные условия для увеличения добычи золота за счет реализации крупных проектов по месторождениям Тарор, Чоре, Пакрут и другие.

В министерстве подчеркивают, что в недрах республики находятся большие запасы золота. Золотые активы Таджикистана содержат 137 месторождений с подсчитанными запасами промышленного золота и 127 – непромышленного золота.

Главные золотоносные месторождения с балансовыми запасами расположены в центральной части республики.

Главным золотодобытчиком в Таджикистане является таджикско-китайское совместное предприятие «Зарафшон», на долю которого приходится около 70 процентов от общего объема добываемого металла.

В целом добычей золота в стране занимаются десятки компаний, из которых самыми крупными наряду с СП «Зарафшон» являются СП «Апрелевка», государственное предприятие «Тиллои точик», артель «Одина», компания «Пакрут».

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