В Гиссарском районе Таджикской ССР 23 января 1989 года произошла трагедия, унесшая сотни человеческих жизней. Мощное землетрясение охватило территорию в 2100 квадратных километров, были разрушены сотни домов, остались без крова тысячи семей.

В эпицентре сила толчков достигала семи баллов, и это было бы не так страшно для людей и построек, если бы колебания земли не вызвали гигантские оползни.

Один из них - шириной около двух километров сорвался с холма, накрыв южную часть кишлака Шарора. Другой, в виде жидкой глинистой массы, сошел с противоположного склона и добрался до кишлаков Окули-Боло и Окули-Поен.

Объем оползней, по предварительной оценке специалистов, достигал миллиард кубометров. Высота земляного вала, подмявшего строения и людей, превышала местами более 20 метров.

фото из архива историка Шерматова

Отмечался обильный выброс грунтовых вод на поверхность земли, что осложнило проведение спасательных работ. Было полностью уничтожено около двух километров автомобильных дорог, животноводческая ферма на 760 голов скота, большие площади сельскохозяйственных угодий.

Землетрясение тогда ощутили жители многих других населенных пунктов Гиссарского района: в целом тут было разрушено более 3000 личных хозяйств, были повреждены или разрушены 29 школ, складские помещения, административные здания, медицинские учреждения.

В районе стихийного бедствия жилья лишились 11 тысяч человек. Материальные потери оценивались более, чем в 15 миллионов рублей – по тем временам огромная сумма.

фото из архива историка Шерматова

Пострадавшим и оставшимся без крова людям была оказана необходимая помощь. В район бедствия были направлены сотни жилых вагончиков, чабанских домиков, 150 палаток, 164 юрты. Организовано бесплатное питание для всех кто участвовал в спасательных работах и раскопах завалов. Сразу же началось строительство нового поселка.

1989 год, кишлак Шарора. Воины 201 МСД оказывают помощь пострадавшим жителям.

Для расследования причин катастрофы в производственном объединении "Таджикгеология" была создана рабочая группа из специалистов-гидрогеологов, которая и провела комплексные инженерно-геологические исследования, включающие дешифровку аэрофотоматериалов, полевую съемку, бурение скважин.

Памятник жертвам на месте кишлака Шарора

По мнению специалистов, причина оползней стало обводнение лёссовидных суглинков, которое произошло в результате двадцатилетней инфильтрации воды из оросительной системы Института земледелия АН Таджикской ССР.

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