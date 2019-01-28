Прошло семьдесят лет с момента вступления в силу Конституции Республики Индии. Она считается одной из самых всесторонних и подробных конституций мира. Учредительное собрание Индии приняло Конституцию Индии 26 ноября 1949 года и вступило в силу с 26 января 1950 года.
Было удивительно, что редакционный комитет под председательством д-ра Бабы Сахеба Амбедкара смог завершить эту задачу по разработке Конституции, содержащей более 90 000 слов для такой разнообразной страны, как Индия, менее чем за 3 года. В мире есть много небольших и менее разнообразных стран, которые десятилетиями боролись, но не смогли выработать стабильную конституцию, приемлемую для всех их граждан.
Интересно, что две копии большого объема оригинальной индийской Конституции были в основном написаны от руки, один на английском и один на хинди. Все члены учредительного собрания подписываются на этих оригинальных экземплярах. Копии этой оригинальной рукописной Конституции хорошо хранятся в библиотеке парламента Индии.
Если мы зададимся вопросом о том, что хорошего в этой Конституции, мы получим много ответов. Эта конституция обеспечивает верховенство закона в стране на протяжении последних 70 лет. Индийская демократия была успешной благодаря этому воплощению закона, она была светской, и она относилась ко всем гражданам по-настоящему как к равным без какого-либо учета религии, языка или какой-либо другой идентичности. Конституция Индии прошла испытание временем. Это позволило изменения в соответствии с требованиями времени. Вот почему, хотя 100 поправок были внесены в первоначальную конституцию, основные принципы и идеалы Конституции остались неизменными. Если законодатели пытаются изменить основные структуры конституции, то Верховный суд отменяет ее. Следовательно, Конституция Индии, состоящая из 395 статей, 22 частей и 12 графиков, осталась основой самой большой демократии в мире.
Индия верит в принцип, который позволяет добрым вещам приходить со всех сторон света. При подготовке Конституции редакционный комитет выбрал хорошую концепцию и практику многих конституций других стран. Конституция Индии заимствовала идеи из США, СССР, Англии, Нидерландов, Ирландии и многих других стран для ее тонкости. Следовательно, это сочетание жесткости и гибкости и унитарных и федеральных форм правления. Он гарантирует основные права, но включает в себя основные обязанности для всех своих граждан. Принятие этой Конституции для самих граждан Индии положило конец столетиям дискриминации и экономической, политической и социальной изоляции в колониальном правлении над миллионами людей. Принятие и реализация этого «закона страны» ознаменовали начало новой эры в истории одной из самых ранних цивилизаций мира.
26 января важно для Индии и миролюбивых демократий развивающихся стран в целом. В этот день вступила в силу Конституция Индии, которая охватывает видение и чаяния сотен миллионов людей в многокультурной, многоязычной и многоконфессиональной стране. Это перенесло страну с миллиардом людей в двадцать первое столетие и ожидало лучшего будущего. Конституция до сих пор не провалилась и не позволила разрушить демократическую систему более миллиарда человек. Это день, чтобы помнить и уважать создателей Конституции Индии, которая сейчас является руководящим духом для многих Конституций мира.
Профессор Ниранджана, Директор Культурного центра Свами Вивекананды, Посольство Индии в Душанбе.
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