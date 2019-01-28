Таджикские неправительственные, общественные организации в прошлом году получили из-за рубежа грантов на общую сумму 750 миллионов сомони, сообщил журналистам сегодня на итоговой пресс-конференции глава Минюста страны Рустам Шохмурод.

По его словам, гранты в 2018 году получили 1 тыс. 718 НПО, работающих в республике: в долларах США на сумму порядка 58 миллионов, в евро - почти 8 миллионов, в российских рублях на сумму порядка 8 миллионов, 2,5 миллионов фунтов стерлингов, 6,5 миллионов швейцарских франков, а также на свыше 78 миллионов сомони.

«Гранты получили в основном те НПО, которые работают в сферах защиты прав человека и социального сектора», - заявил министр.

Он отметил, что на сегодняшний день в стране зарегистрированы свыше 2,5 тыс. НПО и общественных организаций.

По информации Минюста РТ, в 2017 году в Таджикистан из-за рубежа для поддержки деятельности общественных объединений страны поступило грантов на сумму 854 млн. 117 тыс. сомони (более $100 млн.)

Ранее Минюст составил список общественных организаций, которые работают на основе грантов иностранных государств, международных организаций, а также физических и юридических лиц.

Правительство Таджикистана в апреле 2016 года приняло постановление о том, что общественные организации должны сообщать в органы юстиции о полученных грантах в течение 10 дней.

10 октября прошлого года нижняя палата парламента Таджикистана, утвердив поправки в закон "Об общественных объединениях", обязала все общественные объединения отчитываться о грантах и других средствах, получаемых из-за рубежа и от местных организаций.

Тогда Хамидулло Машрабзода, замглавы Нацбанка РТ, представляя поправки в закон депутатам, отметил, что изменения внесены в соответствии с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием преступного капитала (Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF).

«Все общественные объединения обязаны раз в год опубликовать подробный финансовый отчет на своем сайте. Этот же финансовый отчет предоставляется органу, который официально зарегистрировал общественное объединение. Этот орган, в свою очередь, отправляет отчет в Нацбанк страны», - отметил Хамидулло Машрабзода.

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