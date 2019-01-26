В Баку состоялась презентация уникальных работ таджикских мастериц. Она была организована по инициативе посольства Таджикистана в Азербайджане по случаю объявления 2019-2021 г., годами развития села, туризма и народных ремёсел, сообщает МИД РТ.

Посмотреть на уникальные работы таджикских ремесленниц пришли более 40 гостей, в том числе представительницы науки и культуры Азербайджана, дипломатического корпуса и международных организаций, а также соотечественницы, проживающие в Азербайджане.

В рамках мероприятия были представлены работы по шитью, ткачеству, плетению мелких косичек (кокулбофӣ), вышивке на подушках, эскизы рисунков на ткани и платочки ручной работы.

В рамках презентации под народные песни прошел показ национальной одежды из атласа, адраса, гулдузи, чакана, а также были выставлены работы сузани и кундал.