В узбекском городе Ханабад (Андижанская область) холмы хотят застроить инновационными юртами по японской технологии. Первые 200 установят к празднику весеннего равноденствия - Навруз.
Диаметр каждой юрты, по словам автора проекта – предпринимателя Рустама Усмонова, 6 метров, а собрать их могут в течение 2 дней 4-5 человек. В юртах будут гостиная, спальня, туалет, кухня и даже баня.
Но легкая сборка – не единственное преимущество этих юрт. Они буду еще и по цене очень приемлемые – каждая будет стоить всего $3000.
Какие они – эти удобные, инновационные и недорогие юрты, смотрите сами.
Другие видеосюжеты проекта «Салом, соседи!» вы можете посмотреть здесь.
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