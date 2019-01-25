Субботний день 26 января 1963 года запомнился многим душанбинцам старшего поколения и стал одной из замечательных вех в истории воздушного транспорта нашей страны. В этот день состоялось открытие нового аэровокзала в Душанбе.
С тех пор он несколько раз видоизменялся. В нашей фотоленте мы решили вам показать, как менялся вид душанбинского аэропорта за последние 56 лет.
Архитектора, создавшего проект душанбинского аэропорта в 1963 году, звали Владимир Алексеевич Афанасьев (1913 – 1998).
Он родился в Петербурге, и был потомственным русским дворянином. Его отец Алексей Дмитриевич, генерал – лейтенант царской армии, в 1917 году командовал русским корпусом в Финляндии.
Выпускник Института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Афанасьев приехал в Душанбе в 1955 году и проработал в нашем городе до 1968 года.
"Маэстро" называли его коллеги по работе и друзья-архитекторы за смелые новаторские взгляды, незаурядные и изумительные проекты зданий, устремленных ввысь.
Первые четырехэтажные в Душанбе, построенные на проспекте Ленина в 50-70 годы, тоже созданы им. С 1965 года по 1968 год Владимир Афанасьев - член правления Союза архитекторов Таджикистана. В 1966 году ему было присвоено звание Заслуженного деятеля искусств Таджикской ССР.
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