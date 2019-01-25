Известный эстрадный певец рассказал в интервью «АП» о том, почему папа не разрешал ему почивать на своих лаврах, о том, что ему снится, и какие планы на будущее хочет реализовать в наступившем году.
Ловец снов
Многим нравится творчество Джонибека Муродова, но далеко не многие знают, что отрывки слов песен, музыка и даже вся композиция часто приходят популярному эстрадному исполнителю во сне. Иногда это удается запечатлеть в памяти и на бумаге. Также новые песни Джонибека рождаются под впечатлением переживаний, эмоций, важных моментов в его жизни.
И именно в те моменты рождаются популярные хиты, покоряющие сердца его поклонников не только на родине, но и в других странах - Узбекистане, Афганистане, России, Украине, США и др., для которых он поет на их языке. Пригодилось-таки лингвистическое образование певца.
- Я уверен, что настоящую музыку не напишешь по заказу или по необходимости. Для этого нужны сильные эмоции, вдохновение и настоящее переживание. Только тогда рождается искусство. Свои песни и музыку я создаю именно в такие моменты и, думаю, поэтому они берут поклонников за живое, - рассказывает Джонибек.
- Когда я только начинал свою карьеру, отец дал мне очень ценный совет - прислушиваться к сердцу и превратить музыку в главную страсть и занятие своей жизни. Тогда и слушатели поверят и полюбят мое творчество. Я стараюсь последовать советам отца каждый день, и каждый час.
Когда Джонибек исполняет песни на иностранных языках, он мастерски объединяет несколько музыкальных культур – например, таджикскую и украинскую или персидскую и российскую. На первый взгляд, задача невыполнимая, но артиста завораживают музыкальные проекты, в которых он может развивать свою творческую натуру и креативность.
В своей недавней концертной программе “Диво” Джонибек оригинально и главное органично соединил две совершенно разные музыкальные культуры – восточные самобытные звуки и украинский мелос. Для этой программы все аранжировки создавались с использованием ключевых таджикских и узбекских национальных инструментов, партии для которых исполняли музыканты нескольких центрально - азиатских стран.
Джонибек идёт к вам!
В ближайшие годы Джонибек Муродов ставит перед собой большие творческие цели и задачи. Первая - познакомить как можно больше своих слушателей с последней программой “Диво”.
- Я уверен, что целевая аудитория “Диво” не ограничена географическими рамками, потому что в ней скрещиваются разные музыкальные культуры, что может полюбиться многим, в не зависимости от национальности, расы и возраста, - полагает певец.
Весной Джонибек планирует выступить с концертными программами в Москве и Петербурге. Затем в Душанбе, а после в Соединенных Штатах Америки и Европе.
Кстати, Джонибек планирует стать студентом нью-йоркской кинематографической академии, после окончания которой будет не только писать новые музыкальные хиты, но и начнет снимать фильмы.
- Все это стало возможно благодаря воспитанию родителей. С детства я не знал, что такое дорогие подарки и другие элементы обожания знаменитых родителей. А все потому, что папа старался воспитать во мне и моих братьях самостоятельных и независимых личностей, которые будут способны добиваться своих целей самостоятельно. Именно в этом он видел проявление родительской любви.
Многие звездные родители излишне балуют своих детей, задаривают подарками и потакают всем прихотям. Зачастую это происходит потому, что они ощущают чувство вины за постоянное отсутствие. Но наш папа никогда не давал нам расслабиться, заставлял учиться и работать, чтобы мы не привыкли почивать на лаврах, заработанных родителями. Именно благодарю такому подходу к воспитанию я смог найти свой истинный путь в творчестве и музыке.
ДОСЬЕ: Джонибек Муродов родился 29 мая 1986 года в Душанбе в семье Народного артиста СССР, мастера фольклорной музыки в Таджикистане Джурабека Муродова. Профессионально занимается народной и современной эстрадной музыкой с 15 лет. Свою музыкальную деятельность он начал в 1995, играл в нескольких группах, в том числе в группе «Вазир». С 2007 года Джонибек начал свою сольную карьеру, выпустил пять сольных альбомов. Многократный победитель премии Big Apple Music Awards (2010-2012), США, и премии BAMA Awards, Германия.
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