Знаменитый марш, написанный Феликсом Мендельсоном Бартольди, обрел настоящую популярность после того, как прозвучал на свадьбе принцессы Витории и крон-принца Прусского Фридриха 25 января 1858 года. И сегодня он во многих странах мира продолжает оставаться символом и неотъемлемой частью церемонии бракосочетания. Но в Таджикистане эта свадебная мелодия с каждым годом пользуется все меньшим спросом, уступая свое лидирующее место национальным песням или музыкальным композициям с восточным колоритом.
Чаще всего брачующиеся предпочитают «идти под венец» под аккомпанемент национальной мелодии «Ёр Ёр», а в продолжении просят ставить музыкальные композиции группы «Шамс» и Шабнами Сураё, сообщили нам в ЗАГСах.
Предлагаем вам взглянуть на чарт-лист наиболее популярных музыкальных композиций, под которые предпочитают вступать в брак наши сограждане.
Группа «Шамс» «Арусу домод омад»
Нозияи Караматулло «Туй муборак»
Мадина Акназарова "Ёр,ёр"
Шабнами Сурайё «Туёна»
Зикрулло Хакимов «Ха Баракалло»
Фарзонаи Хуршед «Не магу»
Группа «Шамс» «Ба лолазор»
Анди «Арусаки»
Озодбек Назарбеков «Адо-адо»
Кроме того, все молодожены могут воспользоваться услугой заказа своей любимой мелодии, если ее нет в музыкальном архиве ЗАГСа или Дома бракосочетания, то заранее обговорив этот момент с работниками учреждения.
К слову сказать, марш Мендельсона не является сугубо свадебной мелодией. К примеру, провожая войска на Русско-турецкую войну в 1877 году, император Александр II поразился выправке солдат лейб-гвардии Казачьего полка: "На войну идут, как на свадьбу!", - заметил он, после чего официально назначил маршем этого полка свадебный опус Мендельсона.
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АП, где вы эту чушь выдумали?
Марш Мендельсо́на — широко известный марш, написанный Феликсом Мендельсоном в числе других музыкальных произведений, созданных им для пьесы «Сон в летнюю ночь» в 1842 году. Один из наиболее распространённых в мире свадебных маршей.
Впервые марш Мендельсона прозвучал 14 октября 1843 года в Потсдаме на премьере спектакля «Сон в летнюю ночь» по одноимённой пьесе Шекспира. В качестве же свадебного гимна первый раз был использован во время венчания Дороти Кэрью (Dorothy Carew) и Тома Дэниэла (Tom Daniel) в церкви Св. Питера в Тивертоне (Великобритания) 2 июня 1847 года. Но настоящую популярность марш обрёл после того, как прозвучал на свадьбе принцессы Виктории и кронпринца прусского Фридриха 25 января 1858 года.
Орган, на котором Мендельсон исполнял знаменитый марш (среди прочих своих произведений), расположен в Тоттенхеме (один из районов Лондона), в церкви Св. Анны.
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Спасибо, мы исправили