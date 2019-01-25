АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 27 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
- Таджикский Государственный Академический театр оперы и балета им. С. Айни покажет детский спектакль «Красавица и чудовище», начало в 11:00. Билеты можно приобрести в кассе театра ежедневно с 9.00 до 17.00. Информация по телефону 221 62 91
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 27 ЯНВАРЯ
1935 – Было принято решение об издании полного русско-таджикского словаря. Создан научный совет Нового таджикского алфавита Таджикистана
2016 - Озода Рахмон была назначена главой исполнительного аппарата президента Таджикистана.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 27 ЯНВАРЯ
1940 – Родился таджикский писатель Сорбон.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 27 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление ветра до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью -3+2, днем 5-10 тепла, в горах ночью 14-19 мороза, днем 3-8 мороза.
По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -3+2, днем 8-13 тепла, в предгорьях ночью 3-8 мороза, днем 2-7 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 17-22 мороза, днем 6-11 мороза, по ВГБАО 32-37 мороза, днем 16-21 мороза.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 мороза, днем 7-12 тепла, в горах ночью 11-16 мороза, днем 1-6 мороза.
По городу Душанбе – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 3-5 мороза, днем 9-11 тепла.
По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, временами усиление до 12-17 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 6-8 тепла.
По городу Бохтар – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 10-12 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 18-20 мороза, днем 8-10 мороза.
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