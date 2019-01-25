Агентство «Азия-Плюс» ранее в информации «Сомон Эйр» привлечет к уголовной ответственности агентов по продаже билетов» отмечало, что билеты этой авиакомпании в настоящее время реализуются посредством ОАО «Агентство воздушных сообщений» с указанием процентной ставки, которую получает данное Агентство.
Однако пресс-служба «Сомон Эйра» опровергает эту информацию, подчеркивая, что авиакомпания работает со многими агентствами по продаже авиабилетов, заключая с ними прямые агентские соглашения о продаже перевозок (билетов).
«Более того, агентством «Азия-Плюс» была приведена неверная информация, касающаяся коммерческих отношений двух компаний», - отмечает пресс-служба.
Агентство «Азия-Плюс» приносит извинения авиакомпании за допущенную ошибку и приведение неверной информации.
Тахфифҳои дуҷонибаи Тоҷикистону Ӯзбекистон дар транзити роҳи оҳан
Аққалиятҳои миллии Тоҷикистон: шумор ва мансубияти онҳо
Ҳаракати нақлиёт дар роҳи Хоруғ - Ишкошим барқарор шуд
“Сомон Эйр” агентиҳои фурӯши билетҳоро ба ҷавобгарӣ мекашад
Боз кордкашӣ. Муноқишаи навбатии ноболиғон
Натиҷаҳои мусбати “Амонатбонк” Ҳакимзодаро аз барканорӣ аз мансаб наҷот надоданд
Аввали тобистон сарони 27 кишвари дунёро дар Душанбе интизоранд
Боздошти сарбози бо силоҳ фироркардаи Гвардияи миллӣ дар шаҳри Турсунзода
Ҳукми 13 соли зиндон ба президенти пешини Украина
Қаламрави шаҳри Душанбе беш аз 7 ҳазор гектар зиёд шуд
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста
Сергей Шнуров5
Так какая инф. неверна? Что Агентство воздушных сообщений получает 12 проц. комиссии вместо 5 , как другие агенты..? Или неверна инф. О том, что Авиакомпания требует возбудить уголовные дела?
Или это начало конфликта старого монопольного агента компании с новым?