Железнодорожные компании Таджикистана и Узбекистана обсудили возможность предоставления взаимных скидок в наступившем году.

Встреча руководства ГУП «Рохи охани Тожикистон» и АО «Узбекистон темир йуллари» состоялась накануне, 24 января, в Ташкенте, сообщает пресс-служба узбекской железнодорожной компании.

Отмечается, что встреча была организована в целях последовательного развития двусторонних отношений, а также в рамках дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества.

«Участники мероприятия уделили особое внимание ведению деятельности грузо- и пассажироперевозок и увеличению объемов транзитных грузов, на договорной основе. Также обсуждались предоставляемые на 2019 год двусторонние скидки», - говорится в сообщении.

Стороны отметили, что каждая страна создаст новые возможности для увеличения грузо- и пассажироперевозок на железной дороге. Во время встречи всесторонне обсуждались намеченные вопросы и определены важные задачи для претворения их в жизнь.

В сообщении подчеркивается, что геостратегическое расположение Узбекистана делает эту страну важным транзитным партнером. «В свою очередь, это позволяет занимать достойное место во взаимном товарообороте, участвовать в импортно-экспортных процессах, а также развивать и налаживать международные связи с соседними государствами», - говорится в нем.

Отмечается, что в 2018 году между двумя государствами были предоставлены преференции на ряд услуг по грузоперевозке, в том числе скидки на импортно-экспортные перевозки. В свою очередь были также созданы комфортные условия для перевозки пассажиров.

По итогам встречи стороны подписали протокол о намерениях.

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