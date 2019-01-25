Узбекистан отрицает, что начал закупку тракторов, выпущенных совместным таджикско-белорусским предприятием «Агротехсервис».
Узбекское информационное агентство «Дарё» со ссылкой на пресс-службу АО «Узагротехсаноатхолдинг» сообщает, что в прошлом году таджикская лизинговая компания «Мадад-Агро» приобрела на сумму $355 тыс. тракторы, произведенные на Ташкентском заводе сельскохозяйственных машин.
Однако, по данным узбекских производителей, из-за того, что таджикская сторона не смогла оплатить приобретенные тракторы, она их попросту возвратила в Ташкент.
Именно эти тракторы, по данным узбекского СМИ, и были заявлены Таджикистаном, как свои и, якобы, проданы Узбекистану.
Минпром Таджикистана 27 декабря прошлого года распространило сообщение о том, что восемь тракторов собранных на совместном таджикско-белорусском предприятии «Агротехсервис» марки «Беларусь 82.1» и «Беларусь 80Х» поставлены в соседний Узбекистан.
В сообщении говорилось, что данное предприятие планирует налаживать в наступающем году широкомасштабную поставку этих тракторов и другого сельскохозяйственного оборудования и техники в Узбекистан, а также экспорт трактора марки «Беларусь 512» (без кабины) в Афганистан и Пакистан.
СП «Агротехсервис» официально было сдано в эксплуатацию 29 сентября прошлого года при участии президентов Таджикистана Эмомали Рахмона и Беларуси Александра Лукашенко. Предприятие в год может выпускать более 1,7 тыс. тракторов. А годовой выпуск другого вида сельхозоборудования, в том числе и прицепов, составляет 2,6 тыс. единиц.
Между тем, как сообщил «АП» источник в Минпроме Таджикистана сегодня, 25 января, узбекские фермеры напрямую обращаются в СП «Агротехсервис» и заключают с предприятием прямые договора.
«За счет таких договоров в конце прошлого года было экспортировано семь тракторов марки «Беларусь» в Узбекистан, а в АО «Узагротехсаноатхолдинг» могут просто не знать о таких поставках», - отметили в Минпроме.
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