19 января 60-летний житель Шахритусского района Абдуджаббор Зайдов задушил собственную дочь. Он и члены семьи пытались скрыть преступление и преподнесли факт убийства как самоубийство.
По данным МВД, при проведение оперативно-розыскных мероприятий стало известно, что отец сам убил 30-летнюю дочь.
«Абдуджаббор Зайдов в собственном доме задушил с помощью провода свою 30-летнюю дочь Сурайё Зайдову. После задержания Зайдов признался, что он был вынужден совершить данный поступок из-за постоянной ссоры с дочерью и из-за того, что она постоянно занимала деньги у соседей. В день трагедии таксист в очередной раз сообщил, что Сурайе должна ему 30 сомони. Он разозлился, стал ругаться с ней, в результате чего задушил ее попавшимся под руку проводом», - сообщает МВД.
В отношении Абдуджаббора Зайдова возбуждено уголовное дело по статье 104 (Убийство) УК Таджикистана, следствие продолжается.
В другом случае жительница района Рудаки нанесла мужу два смертельных ножевых ранения.
Как сообщается, сотрудники милиции раскрыли убийство после сообщения из столичной больницы «Истиклол».
«28-летняя жительница кишлака Гулбутта района Рудаки Фотима Махмудова подозревается в убийстве своего 34-летнего мужа Рахима Махмудова. Женщина нанесла мужу два смертельных ножевых ранения», -
В своих показаниях женщина сказала, что Махмудов постоянно выпивал, безосновательно ревновал, и каждый день ссорился с ней.
«Как обычно в этот день он пришел пьяным, мы поругались. Я не стерпела, ножом ударила его в живот и грудь. Мне надоело так жить, поэтому я взяла и убила его», – сказала Махмудова.
В отношении Махмудова также возбуждено уголовное дело по статье 104 (убийство) УК Таджикистана.
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Кулли ахбор
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aliakbar7
Как так можно. Как вы можете убывать своих!!
Фаррух8
Кругом одни шайтаны. Там шайтан тут шайтан... Тьфу, тьфу, тьфу... Даже сосед на меня смотрит как шайтан.
Фаррух8
Мне надоело, я взяла и убила. Она должна мне 30 сомони и я ее задушил.
Что происходит с некогда людьми?