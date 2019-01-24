Полузащитник футбольного клуба «Истиклола» и член национальной сборной Таджикистана Дилшод Восиев завершил свою игровую карьеру в столичной команде.

После десяти лет выступления в составе «Истиклола», нападающий ушел из стана семикратных чемпионов в качестве свободного агента.

«Я провел в «Истиклоле» десять фантастических сезонов, выиграл много титулов и трофеев. Здесь прошли мои лучшие годы в футболе, и именно в «Истиклоле» я состоялся как футболист. Благодарю всех членов клуба, партнеров и тренеров за поддержку. Особенную признательность хочу выразить руководителю клуба Шохруху Саидзода, который всегда поддерживал меня», - заявил футболист в интервью клубной пресс-службе.

В составе столичной команды он выиграл множество турниров Фото ФК "Истиклол"

Дилшод Восиев начал свою профессиональную игровую карьеру в 2006 году в составе душанбинского «Хима». В 2008 году он подписал контракт с ереванской командой «Мика». В «Мике» Восиев играл в семнадцати матчах чемпионата Армении и забил два гола. Осенью 2008 года он расторгнул контракт с армянской командой и вернулся в Таджикистан, где в последних турах чемпионата забил 4 гола в составе душанбинского «Энергетика».

В начале 2009 года его пригласил в свои ряды новообразовавшийся и поставивший высокие цели клуб из Душанбе — «Истиклол». Вскоре Дилшод стал ведущим игроком команды и позднее был избран ее капитаном.

Восиев дважды был признан лучшим игроком Таджикистана (2012, 2013) и трижды становился лучшим бомбардиром чемпионата страны (2012, 2014, 2017). Выиграл с командой множество внутренних турниры, а также стал обладателем Кубка президента АФК-2012 и двухкратным финалистом Кубка АФК (2015, 2017).

В составе сборной Таджикистана Дилшод Восиев становился победителем (2006 г.), серебряным (2008 г.) и бронзовым (2010) призером Кубка вызова АФК.

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