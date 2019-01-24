Сегодня, 24 января мировое сообщество отмечает Международный день образования. И это стало поводом, чтобы еще раз обозначить самые важные проблемы отечественного образования.
Нехватка школ и классов
Нехватка ученических мест в школах Душанбе и других крупных городов Таджикистана стала очень актуальной и больной темой.
Количество учащихся в общеобразовательных учреждениях республики на сегодня, по данным Минобрнауки, составляет 1 млн. 906 300 человек, а количество школ – 3870.
При ежегодном 15-тысячном росте численности детей темп строительства школ не поспевает за рождаемостью. Почти каждое среднее образовательное учреждение нуждается в расширении, в каждом классе наблюдается явный перебор детей.
Норма в 25 учеников, установленная Типовым положением об общеобразовательных учреждениях, почти не соблюдается. Дети сидят за партами по трое, а иногда и по четверо. В такой ситуации практически невозможно провести полноценный урок.
Низкая оплата учительского труда
Зарплата учителя - одна из самых небольших в стране. Она составляет в зависимости от категории и педагогического стажа 600-800 сомони (примерно $ 65-85) за одну ставку (18 часов).
Педагог, который преподает в классе, состоящем из более 40 учеников, не может равноценно уделять внимание всем ученикам. Преподаватели языков, математики и других предметов, которые требуют обязательную проверку тетрадей, не получают справедливой оплаты. Очень плачевное состояние классного руководителя - за 70 или 80 сомони доплаты учитель должен руководить огромным коллективом из 40-50 детей.
Понизился социальный статус учителей и профессоров. Низкая заработная плата отталкивает молодых людей от преподавательской карьеры. В учебных заведениях не хватает преподавателей по основным предметам. Нередки случаи, когда студентов обучают специалисты, сами только вчера окончившие университет.
Коррупция
По итогам 2017 года самой коррумпированной отраслью в Таджикистане является образование. По данным Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией, в 2017 году они раскрыли 70 коррупционных преступлений в этой отрасли.
По данным ЮНЕСКО, в наши дни 262 миллиона детей и молодых людей не посещают школу, 617 миллионов не обладают элементарными навыками чтения и математики, менее 40% девочек в странах Африки к югу от Сахары получают начальное среднее образование и около четырех миллионов детей и молодых людей из числа беженцев не посещают школу.
По мнению экспертов, причиной коррупции является как раз таки низкая заработная плата. Некоторые преподаватели не заинтересованы в том, чтобы студент хорошо обучался и получал лучшие знания, им важнее, чтобы студент получал зачеты или оценки за деньги.
Еще одна из причин коррупции в школах и вузах - частые проверки со стороны различных «комиссий» из районо, пожарной службы, санэпидемстанции, коммунальной службы и т.д.
Плохой интернет
Информационные технологии привнесли в образовательное пространство новые средства, и способы обучения. Прежде всего, это касается дистанционного образования, которое, имея ряд преимуществ по сравнению с другими формами, приобретает сегодня все большую популярность.
Сейчас, благодаря интернету, любой человек может поступить и учиться в зарубежном вузе, находясь у себя на родине. На данный момент в мире насчитывается около 600 миллионов студентов, из которых 30 миллионов обучаются по системе дистанционного образования. В последние годы и в Таджикистане также растет количество студентов, проходящих дистанционное обучение.
Благодаря современным технологиям, и в частности всемирной сети, и взрослые люди могут проходить переподготовку и профессионально развиваться дистанционно. Появились новые возможности для образования инвалидов, которым теперь доступно обучение в том же объеме и качестве, что и их здоровым сверстникам.
Все это как бы есть, но слабая скорость передачи данных и ограничение доступа учащихся к целым ресурсам нередко сводят на нет все эти преимущества.
Нехватка технических средств обучения
Сегодняшнего ученика нельзя привлечь, проведя уроки с примитивными наглядными пособиями. О современных методах обучения учителя знают, но ничего не могут поделать, когда нет соответствующих технических средств обучения.
В большинстве школ нет лабораторий, а без них невозможно представлять полноценные уроки химии, физики, биологии.
Раньше лаборатории в школах буквально ломились от большого количества приборов – от спиртовок до телескопов. Сейчас не найдешь даже простого циркуля. От дорогостоящего оборудования школы просто отказываются. Лабораторные занятия проводятся символически, ребята мало что получают от таких уроков.
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