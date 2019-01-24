В Венесуэле третий день продолжаются протестные акции. Как сообщают местная полиция и неправительственные организации, в ходе демонстраций в ночь на среду погибли как минимум четыре человека, передает ВВС.
Сообщается, что среди погибших - 16-летний подросток, который получил смертельное огнестрельное ранение во время одной из демонстраций в ночь на среду.
В соцсетях появились фотографии и видеозаписи, на которых видно, как демонстранты поджигают деревянную статую Уго Чавеса в городе Сан-Феликс в штате Боливар.
Новая волна протестов в Венесуэле началась в понедельник, когда министерство обороны страны сообщило о неудачной попытке военного мятежа в столице, Каракасе.
Власти страны сообщили об аресте 27 человек по делу о попытке восстания.
Ранее в среду вице-президент США Майк Пенс в своем "Твиттере" опубликовал видеообращение к венесуэльцам, в котором назвал Мадуро диктатором, у которого нет никаких законных прав на власть, и заявил, что Вашингтон поддерживает оппозиционно настроенный парламент страны и его лидера.
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес отреагировала на выступление Пенса фразой: "Yankee go home" ("Янки, убирайтесь!").
Тем временем правящая Социалистическая партия тоже призвала своих сторонников выйти на улицы, чтобы предотвратить переворот в стране, а Верховный суд Венесуэлы объявил о начале уголовного расследования в отношении оппозиционного парламента страны.
Кто такой Хуан Гуайдо?
Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны и принес присягу. Президент США Дональд Трамп заявил, что признает его как главу государства.
Выступая перед участниками многотысячного митинга в Каракасе, Гуайдо заявил, что берет на себя президентские обязанности, чтобы "добиться окончания узурпации власти, сформировать переходное правительство и провести честные выборы".
Президент США Дональд Трамп выпустил заявление, в котором официально признал Гуайдо в качестве и.о. главы государства.
"Народ Венесуэлы смело выступил против Мадуро и его режима и потребовал свободы и законности", - говорится в заявлении американского президента.
Трамп назвал Мадуро нелегитимным президентом и заявил, что парламент страны - это единственная легитимная ветвь власти, законно избранная народом Венесуэлы.
Николас Мадуро, в январе заступивший на второй президентский срок, в среду разорвал дипломатические отношения с США, дав американским дипломатам 72 часа на то, чтобы покинуть страну.
Организация американских государств (OAГ), объединяющая страны Северной и Южной Америки, также признала Хуана Гуайдо новым лидером страны.
35-летний Гуайдо был сравнительно незаметной фигурой в венесуэльской политике до тех пор пока в январе не занял пост главы Национальной ассамблеи - венесуэльского парламента, который находится под контролем оппозиции.
Во время своего пребывания в парламенте Гуайдо инициировал расследование ряда коррупционных дел, связанных с администрацией Мадуро.
Став спикером, Гуайдо вскоре поставил под вопрос легитимность правления Мадуро и заявил, что имеет конституционное право взять президентскую власть в свои руки до следующих выборов.
Гуаидо, инженер по образованию, в студенческие годы был политическим активистом. Он возглавлял протесты против социалистического правительство Уго Чавеса.
Его назначение спикером парламента дало фрагментированной венесуэльской оппозиции возможность объединиться.
Как реагирует Мадуро?
Выступая перед сторонниками в Каракасе, Мадуро потребовал от военных верности.
"Слушай мою команду. Максимум верности, максимум единства, максимум дисциплины. Мы победим в этой битве вместе", - цитирует Николаса Мадуро агентство Франс пресс.
Мадуро одержал победу на выборах президента Венесуэлы в мае прошлого года, но принял присягу лишь в январе нынешнего. Для него это уже второй президентский срок.
Оппозиция призывала бойкотировать мартовские выборы, на которых победил Мадуро, а США и некоторые страны ЕС не признали результаты голосования.
Власти Колумбии, Бразилии и Перу также признали Гуаидо президентом Венесуэлы. Мексика отреагировала, призвав венесуэльцев избрать власть с помощью законных механизмов.
Российские политики и чиновники неодобрительно высказываются о происходящем в Каракасе, обвиняя США в поддержке переворота в суверенном государстве.
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