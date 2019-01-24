Государственный комитет по земельному управлению и геодезии Республики Таджикистан в своем отчете за 2018 год сообщает, что подготовил необходимые документы о землеустройстве ряда джамоатов района Рудаки, часть земель которых будет передана столичной администрации.
В постановлении правительства «О Генеральном плане города Душанбе», принятом еще в 2017 году, говорилось, что территория столицы будет расширена на 18 тыс. гектаров к 2025 году, на 25 тыс. гектаров в 2040 году и на 30 тыс. га после 2040 года.
Согласно решениям местных депутатов, в баланс столицы свои земли передали ряд джамоатов района Рудаки. К Душанбе отошла львиная доля территорий джамоатов Чимтеппа (2 770,34 га), Сарикишти (1 687,64 га), Россия (1 305,53 га), Гулистон (919,12 га).
Территорией столицы теперь стала и часть площади джамоатов Чортеппа (497,36 га) и Чоряккорон (477,26 га), всего 2 га земли столице передал джамоат Навобод.
Таким образом, Душанбе расширился на 7 659,25 га за счет земель района Рудаки.
Президент страны Эмомали Рахмон в 2017 году дал поручение создать штаб по надзору за рациональным и эффективным использованием земель на территории района Рудаки и расширением земель города Душанбе.
В результате проведённых надзорных работ, по информации Госкомземли, были выявлены 56 случаев нарушения земельного законодательства в сельских джамоатах Чортеппа, Саркишти, Россия района Рудаки и приняты решения по штрафам на сумму почти 19 тыс. сомони.
На 1 января 2018 года территория Душанбе составляла 12 659 га, теперь ее площадь составляет 20 тыс. 318,25 га земли.
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