Тутихон Улфатова и Махмадшо Улфатов, родители пострадавшего при взрыве в Магнитогорске и потерявшего свою семью Шухрата Улфатова, сегодня вылетают в Челябинск, чтобы привезти сына в Таджикистан.

Об этом «АП» сообщили родственники семьи Улфатовых.

По словам дяди Шухрата - Бахтиёра Султонова, они уже договорились с врачами и они дали согласия на выезд пострадавшего.

По его словам, после того, как Шухрат пришел в себя, он постоянно спрашивает о семье, однако родственники не решаются сказать ему о смерти его жены и детей.

“Шухрат каждый раз звонит и спрашивает про своих детей. Несколько раз он попросил передать им трубку, но мы все время что-то придумываем и оттягиваем. Не можем сообщить ему. Может родители ему смогут сообщить эту новость”, - сказал Султонов.

Напомним, в Магнитогорске, где 31 декабря произошло обрушение подъезда, предположительно, из-за взрыва бытового газа, погибли 39 человек.

В первые часы после обрушения были спасены 18 человек, в том числе Шухрат Улфатов.

Спустя три дня под завалами обрушившегося дома нашли тела его жены - Раджабмо и троих их детей. Позже они были доставлены на родину и преданы земле в кишлаке Малик Гиёев района Кушониён Хатлонской области.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.