Тутихон Улфатова и Махмадшо Улфатов, родители пострадавшего при взрыве в Магнитогорске и потерявшего свою семью Шухрата Улфатова, сегодня вылетают в Челябинск, чтобы привезти сына в Таджикистан.
Об этом «АП» сообщили родственники семьи Улфатовых.
По словам дяди Шухрата - Бахтиёра Султонова, они уже договорились с врачами и они дали согласия на выезд пострадавшего.
По его словам, после того, как Шухрат пришел в себя, он постоянно спрашивает о семье, однако родственники не решаются сказать ему о смерти его жены и детей.
“Шухрат каждый раз звонит и спрашивает про своих детей. Несколько раз он попросил передать им трубку, но мы все время что-то придумываем и оттягиваем. Не можем сообщить ему. Может родители ему смогут сообщить эту новость”, - сказал Султонов.
Напомним, в Магнитогорске, где 31 декабря произошло обрушение подъезда, предположительно, из-за взрыва бытового газа, погибли 39 человек.
В первые часы после обрушения были спасены 18 человек, в том числе Шухрат Улфатов.
Спустя три дня под завалами обрушившегося дома нашли тела его жены - Раджабмо и троих их детей. Позже они были доставлены на родину и преданы земле в кишлаке Малик Гиёев района Кушониён Хатлонской области.
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Гость2
А что они ему говорят? Он что сам не может сообразить? Телевизора то нет? Создали интригу для СМИ. Зачем?