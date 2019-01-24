Депутат Жогорку кенеша (парламента Кыргызстана) Гулкан Молдобекова предложила ужесточить ответственность для родителей, которые не занимаются лечением детей, и вынесла соответствующий законопроект на общественное обсуждение.
До сих пор родителей, которые не лечат детей, могли наказать лишь по 121-й статье УК страны («Оставление в опасности»). С 1 января 2019 года в силу вступил новый УК, в котором есть аналогичная 150-я статья, а также статья 151 («Неоказание помощи»). Однако они могут применяться к самым разным ситуациям и не нацелены конкретно на защиту детей, передает ИА "Фергана".
Молдобекова предлагает внести в Кодекс о проступках, вступивший в силу одновременно с УК, отдельную статью, предусматривающую наказание для родителей, которые не водят детей на медосмотры, не выполняют предписания врачей или не дают свое согласие на медицинские манипуляции в тех случаях, когда от этого зависит жизнь или здоровье ребенка. Таким родителям будет грозить штраф.
Также Молдобекова заметила, что в действующем законодательстве существует противоречие. Подростки имеют право самостоятельно получать информацию о своем здоровье и давать согласие на лечение с 16 лет. Но без ведома родителей пройти освидетельствование на ВИЧ они могут только с 18 лет. Молдобекова предлагает уравнять возрастную планку и одновременно ее снизить — чтобы подростки могли уже с 14 лет решать все вопросы, касающиеся здоровья, в том числе проверяться на ВИЧ.
В Киргизии очень распространена вера в нетрадиционную медицину, в том числе применительно к лечению детей. Недавно именно госпитализация пятилетней девочки с лейкозом вызвала новую волну обсуждения деятельности знахаря Хашима Зайналиева. Как выяснилось, диагноз девочке был поставлен медиками, но затем родители отказались от лечения и обратились к Зайналиеву, который утверждает, что научился исцелять рак. Только когда девочке стало гораздо хуже, родители вновь привезли ее в онкоцентр. После этого в отношении Зайналиева вновь, как и в 2016 году, возбудили уголовное дело. На днях это дело, как и предыдущее, решили закрыть из-за отсутствия претензий со стороны потерпевших.
Также проблему представляет самолечение биологически активными добавками. Недавно в Бишкеке госпитализировали девочку, мать которой пыталась вылечить ее от глистов неким «тибетским чаем». Девочка получила ожог пищевода.
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