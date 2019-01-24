Оболонский районный суд Киева признал бывшего президента Украины Виктора Януковича виновным по делу о госизмене, а также пособничестве в изменении границы страны и ведении войны, передает РИА "Новости".
В зачитываемом приговоре сказано, что вина Януковича доказана. Наказание, назначенное Януковичу, еще не объявлено.
На рассмотрение дела ушло чуть более полутора лет. При этом приговор будет заочным, поскольку экс-президент с 2014 года находится за пределами страны.
На заседании присутствуют защитники Януковича, прокуроры, а также журналисты. После начала судебного заседания адвокаты попытались заявить ходатайство. Однако председательствующий судья Владислав Девятко приступил к зачитыванию приговора.
Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году.
По делу о госизмене прокуратура собиралась потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения, однако позднее обвинение попросило назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы. Экс-президент категорически отрицает свою вину.
После смены власти на Украине в 2014 году Виктор Янукович сбежал в Россию. Его обвинили в том, что он попросил Москву ввести войска на Украину, что, в свою очередь, привело к присоединению Крыма к России.
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