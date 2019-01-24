Таджикская писательница Гульсифат Шахиди признана автором года в номинации «Лучший автор» премии Hertfordshire Press-2018 в Лондоне.

Церемония награждения Литературной премии Hertfordshire Press-2018 прошла в самой престижной библиотеке Англии – British Library, где в разных номинациях были отмечены 5 книг.

Награда Фото ECG

Одной из них стал сборник рассказов «Сказки бабушки Гульсифат» таджикской писательницы.

На мероприятии было отмечено, что сборник “Сказки бабушки Гульсифат” обрел победу в номинации “Лучший автор” благодаря многим причинам, но определяющими факторами стали те заслуженные отзывы всех читателей, редакторов и иллюстраторов, которых впечатлила доброта и искренность абсолютно всех сказок писательницы.

Гостями церемонии стали выдающиеся представители творческой интеллигенции Лондона и Британской библиотеки. Там также присутствовал посол Таджикистана в Великобритании Масуд Халифазода и представители посольств Казахстана и Азербайджана.

Церемонию награждения провел член Королевского общества Искусств Дэвид Перри, а награды вручал издатель и вице-президент Eurasian Creative Guild (Лондон) Марат Ахмеджанов.



Это уже четвертая книга Гульсифат Шахиди, изданная в Лондоне. В 2018 году писательница заняла призовое место в категории «Лучший перевод» на Open Eurasian Literature Festival and Book Forum, который прошел в Таиланде.

“Сказки бабушки Гульсифат” – первый сборник на русском языке. Ранее книга уже была опубликована на английском и таджикском языках. В Hertfordshire Press также были опубликованы ещё две книги писательницы - сборник рассказов «Соседушки» и научный очерк «Сентиментальное путешествие». Сейчас идет работа над автобиографической книгой и научным очерком о литературных связях, сообщили в Eurasian Creative Guild.

Гульсифат Шахиди является журналистом, литературоведом, прозаиком. Выпускница отделения журналистики Таджикского госуниверситета, кандидат филологических наук. По книгам Гульсифат Шахиди проводились литературные и творческие вечера в Лондоне, Москве, Душанбе, Тель-Авиве. Член Евразийской творческой гильдии. Живёт и работает в Москве и Лондоне.

Лауреат Международного книжного форума в Лондоне. В числе ее наград Золотая медаль «Генералы мира за мир»(2016), Автор года по версии форума (2017), Золотая медаль Золотого лауреата Евразийской премии (2017) и др.

Hertfordshire Press это уникальное издательство, которое объединяет англоязычных читателей во всем мире с Евразией через издание книг авторов региона, журналов, путеводителей, и проведение литературных фестивалей и форумов. Издательство с 2002 года специализируется на издании современной художественной и научно-популярной литературы авторов евразийских народов, а также на переиздании произведений прошлых лет, которые несмотря на их не угасающую актуальность, в настоящее время недоступны на английском языке. Каталог издательства насчитывает более 200 произведений авторов из 15 стран, а общий тираж более 1 000 000 экземпляров.

Евразийская Творческая Гильдия (Лондон) служит общей площадкой для объединения креативных людей всех сфер и форм искусства, охватывающая широкий спектр деятельности и выступающая местом встречи и обсуждения своих работ с друг другом. Она собрала десятки деятелей культур со всего мира и создана, как объединение писателей, музыкантов, танцоров, иллюстраторов, графических дизайнеров, скульпторов, поэтов, а также любого, кто считает себя творческой личностью, для продвижения их работ по всему миру и поиска взаимовыгодного сотрудничества.

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