Вот так сегодня выглядит парадная форма таджикских милиционеров

Образцы новой формы сотрудников органов внутренних дел Таджикистана будут готовы к 1 марту, сообщил «АП» национальный координатор по вопросам реформы милиции, генерал-майор Фарходбек Шодмонзода.

По его словам, в начале марта образцы новой формы таджикской полиции уже будут представлены на утверждение президенту республики Эмомали Рахмону.

"Если президент утвердит новую форму сотрудников органов внутренних дел, то, в первую очередь, ею будут обеспечены сотрудники патрульно-постовых служб, ГАИ и участковые инспектора в городе Душанбе", отметил Шодмонзода.

По его словам, на новой форме, вместо привычного слова «милиция», будет написано «полиция».

Кто разбработчик - неизвестно

Осенью прошлого года МВД Таджикистана объявило о конкурсе на разработку дизайна форменной одежды и знаков различия сотрудников милиции.

Тогда конкурсантам предстояло поработать над дизайном зимних пальто, демисезонных курток, кителей, брюк, юбок, головных уборов, обуви, а также знаков различия и аксессуаров с фирменной символикой подразделений МВД.

«Новая форменная одежда сотрудников милиции должна стать предметом гордости и уважения не только самих сотрудников органов внутренних дел, но и граждан страны», — отмечало тогда МВД.

Отмечалось, что элементы формы будут разработаны с учётом погодных условий различных регионов Таджикистана. Одежда сотрудников ДПС должна включать светоотражающие детали.

Пресс-служба МВД РТ

Юбки и платья для женщин должны быть не выше колена. Женская обувь может быть на каблуке, но не выше 4,5 сантиметров.

По цветовой гамме новая форма должна быть представлена в белых, серых, темно-синих тонах.

Между тем, пока неизвестно, кто победил в этом конкурсе и разработал новую форму для таджикских милиционеров, которую предстоит утвердить президенту.

Наши круче

Мы вчера провели опрос среди читателей, милицейскую форму какой страны на постсоветском пространстве они считают самой презентабельной.

Так вот оказалось, что форма и внешний вид таджикских страж порядка очень устроили читателей и они сегодня занимают вторую строчку в рейтинге после Армении.

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